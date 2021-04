Zijn Astra-weigeraars nog over te halen? 'Communicatie ging al mis in het begin'

Voor de tweede keer zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): de voordelen van het AstraZeneca-vaccin wegen op tegen de (zeer zeldzame) bijwerkingen. Toch zal deze mededeling het vertrouwen van het publiek in het middel niet helemaal herstellen, vreest hoogleraar Hedwig te Molder, expert op het gebied van vaccinatiecommunicatie.

Volgens haar is dat mede de schuld van de overheid, die niet goed communiceert over de gevaren van vaccins. "Dat is al misgegaan aan het begin."

Te Molder benadrukt dat deskundigen vorig jaar al zeiden dat bijwerkingen bij vaccins onvermijdelijk zijn. Daar had de overheid helderder over moeten zijn, vindt ze. "Er is tot nu toe gecommuniceerd in termen van veilig of niet veilig. Daarbij werd veilig gelijkgesteld aan 'er is geen verband'. Als er dan wél een verband is met een bijwerking, suggereer je dat het middel onveilig is."

Verwarring door prikpauzes

Sinds vorige week worden in Nederland tijdelijk geen AstraZeneca-prikken gezet. Deze pauze werd ingelast na meldingen over ernstige bijwerkingen. Coronaminister Hugo de Jonge gaf aan dat er geen enkele twijfel over het vaccin mag zijn.

Wederom een verkeerde boodschap, volgens Te Molder. "Vaccins zijn nooit honderd procent veilig. Je moet niet suggereren dat een vaccin pas veilig is als er geen énkele bijwerking is. De vraag moet zijn: hoe veilig willen wij het vaccin hebben? Is het veilig genoeg?"