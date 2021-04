De uitzending van 7 april

EMA oordeelt opnieuw over AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt vandaag met een nieuw oordeel over het AstraZeneca-vaccin. Na zorgen over een mogelijk verband met trombose werd in verschillende landen het prikken met AstraZeneca stopgezet. Ook Nederland besloot een prikpauze in te lassen tot het nieuwe EMA-advies.