De uitzending van 2 april

De day after

Na een bewogen Kamerdebat, heeft demissionair premier Mark Rutte een motie van wantrouwen donderdag ternauwernood overleefd. Hoe moet het nu verder met de formatie? En hoe zit het met de geloofwaardigheid van Rutte na het debat van gister?

We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander. We spreken journalist Petra de Koning, die recent een boek schreef over Rutte, en politiek verslaggever van de Volkskrant Frank Hendrickx. Verder praten we met oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas en oud-ministers Henk Kamp en Jan Terlouw.

En gaan we langs bij de de jongerenafdelingen van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hoe denken zij over de toekomst van Rutte?