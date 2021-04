De uitzending van 1 april

Gisteravond werd duidelijk dat de fractieleiders de stukken over hun vertrouwelijke gesprekken vanochtend vóór het debat kunnen inzien en al dan niet goedkeuren voor vrijgave. Het gaat vooral om de aantekeningen van de formatiegesprekken van de zeventien lijsttrekkers, maar ook om e-mails, appjes en sms'jes. De Kamer wil volledige transparantie over het verloop van die verkenning. Politiek duider Arjan Noorlander volgt het debat.

De Tweede Kamer debatteert naar verwachting vandaag dan toch over de mislukte verkenning van de ex-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Maar dan moet de Kamer wel eerst alle opgeëiste documentatie hebben gekregen over de eerste aanzet tot de vorming van een kabinet.

