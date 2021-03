De uitzending van 30 maart

Nederland had al veel partijen, sinds de verkiezingen zijn er nog meer bijgekomen. Hoe effectief zijn deze kleine fracties in de Tweede Kamer? Nieuwsuur hield een enquête onder Kamerleden.

Deel 3: De invloed van China

Inlichtingendiensten waarschuwen in toenemende mate voor Chinese spionage, desinformatie en politieke beïnvloeding door China in westerse landen. In een driedelige serie onderzoekt Nieuwsuur die beïnvloeding: hoe (on)zichtbaar gaat Peking te werk en wat zijn de risico's? Vandaag bekijken we de Chinese invloed in Nederland.