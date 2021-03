De uitzending van 24 maart

Het Suezkanaal in Egypte wordt geblokkeerd door een van de grootste containerschepen ter wereld. Het schip van 400 meter lang en 60 meter breed ligt sinds gisterochtend dwars over het water (zie foto hierboven).

Hoe reageert Kamer op roep om sneller te vaccineren?

Het RIVM houdt in de Tweede Kamer een technische briefing over corona. Ook staat er een debat gepland. Dat gaat over de besluiten die gisteravond bekend zijn gemaakt op de persconferentie. De vraag is ook hoe daar wordt gereageerd op de oproep van deskundigen gisteravond in Nieuwsuur om sneller te vaccineren.

Arjan Noorlander geeft vanavond duiding in de uitzending.