De uitzending van 22 maart

Het formeren gaat nu echt beginnen. De verkenners ontvangen vandaag acht lijsttrekkers, in volgorde van meest behaalde zetels. En morgen staan ook negen gesprekken op het programma. Bij ons te gast is Klaas Knot , president van De Nederlandsche Bank. Samen met hem en huiseconoom Mathijs Bouman bespreken we waar het nieuwe kabinet rekening mee moet gaan houden. Hoe staat het met het begrotingstekort? En wat moet er gebeuren voor de arbeidsmarkt en de huizenmarkt?

Meer illegale prostitutie in hotels

Bijna alle contactberoepen mogen weer doorwerken, maar voor sekswerkers is het nog steeds verboden om hun vak uit te oefenen. Toch zijn er signalen dat dit volop gebeurt, maar nu in de illegaliteit, zonder toezicht. Via bemiddelingssites spreken mensen met sekswerkers af om elkaar te ontmoeten in privéwoningen, vakantieparken en hotels. Afgelopen week sloot de gemeente Amsterdam voor de tweede keer een hotel. We spreken Celine Verheijen van Defence for Children. Zij geeft trainingen voor hotels en vakantieparken om illegale prostitutie beter te herkennen.