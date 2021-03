De uitzending van 20 maart

Huisartsen gaan de komende tijd een steeds grotere rol spelen bij het vaccineren. Maar er is nog veel verwarring over welke groepen er nu wel en niet aan de beurt zijn. Wat te doen met de morbide obese patiënten van boven de 65 waarvan er in totaal ruim 17.000 zijn in Nederland? De richtlijn zegt: die categorie moet wachten op een oproep van de GGD. Maar dan moeten ze nog minstens een maand wachten, terwijl juist zij na een coronabesmetting grote kans lopen op de IC te belanden.

Stookverbod tegen fijnstofdoden?

Kregen we vroeger nog subsidies voor houtstoken omdat het als een duurzaam alternatief werd gezien, nu blijken de kachels een grote vervuiler te zijn. Maar liefst 23 procent van alle fijnstofuitstoot in ons land is afkomstig van houtkachels. Elke dag overlijden zo'n tien mensen aan de uitstoot. En het leidt tot veel overlast in buurten, waar fervent stokers tegenover hun buren komen te staan. Is een stookverbod de oplossing?