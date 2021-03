De uitzending van 16 maart

Vanwege deze programma's op NPO1 begint Nieuwsuur vanavond een half uur later : om 22.00 uur, op NPO2. In de uitzending blikken we terug op het debat met politiek duider Arjan Noorlander .

Vanwege de coronacrisis openden gisteren een deel van de stembureaus al, maar morgen is de grote verkiezingsdag. Vanavond komt een einde aan de campagnes met het slotdebat van de NOS . Om 19.00 uur zijn acht kleinere partijen al te gast in NOS Nederland Kiest, om 20.30 uur volgt het slotdebat met de lijsttrekkers van de acht grootste partijen.

Waar landt de zwevende kiezer?

De afgelopen tijd spraken we door het hele land kiezers die om allerlei redenen ontevreden zijn met de gevolgen van het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt. Veel van hen hadden nog geen idee wie ze hun stem gunden. Vandaag kijken we of deze zwevende kiezers toch geland zijn.

Zelf nog een zwevende kiezer? Kijk en lees hier alles terug over onze uitzendingen waarin we de partijen analyseren en lijsttrekkers kritisch ondervragen over hun beloftes.