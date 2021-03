De uitzending van zondag 14 maart

Hoe gevoelig is de zwevende kiezer voor de campagnes van de partijen? Er zijn 20 tot 30% zwevende kiezers en 1 op de 10 geeft aan pas in het stemhokje de definitieve keuze te maken. Hoe gevoelig zijn voor de campagne-uitingen van de partijen zo in de laatste dagen voor de verkiezingen? Hoogleraar Media en Samenleving Rens Vliegenthart schuift aan in Nieuwsuur.

De niet zo soepele campagne van het CDA Met de verkiezingsdag in zicht loopt de campagne van het CDA minder vlekkeloos dan de partij had gehoopt. In Nieuwsuur kijken we hoe het nu binnen de partij gaat.