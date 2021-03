Deze vaccins moeten het wapen worden tegen het veranderende coronavirus

Meer immuniteit

Een aantal van de nieuwere vaccins wekt immuniteit op tegen meer dan alleen het spike-eiwit. Zo zijn er verschillende vaccins in ontwikkeling die ook tegen het zogeheten nucleocapside, een ander belangrijk eiwit, antistoffen opwekken. Onder meer het Amerikaanse Vaxart ontwikkelde zo'n vaccin, dat bovendien niet via een injectie maar via bij kamertemperatuur houdbare tabletten wordt toegediend. De eerste resultaten in een kleine groep gezonde vrijwilligers zijn gunstig.

Het Franse OSE Immunotherapeutics gaat nog een stap verder: dat ontwikkelde een vaccin tegen 11 verschillende eiwitten in stukken van het virus die minder snel muteren dan het spike-eiwit. Dit vaccin is nog niet op menselijke vrijwilligers getest.

Een meer klassieke aanpak is die van onder meer het Franse bedrijf Valneva. Dat heeft een vaccin ontwikkeld waarin het hele, geïnactiveerde virus zit, in combinatie met een specifiek 'adjuvans', een stof die de juiste afweerreactie moet aanzwengelen. Die formulering zou sowieso al een bredere, mogelijk ook langduriger immuunreactie kunnen opwekken dan een vaccin gericht op alleen het spike-eiwit. Nu duidelijk is geworden dat met name dat spike-eiwit snel van gedaante verandert, is dit een extra voordeel.

Daarnaast is het mogelijk om net als bij een griepvaccin meerdere varianten van het virus 'in het vaccin te stoppen'. Onder meer het Duitse Curevac en het Britse GSK zijn recent samen begonnen met de ontwikkeling van zo'n multivalent vaccin.