De uitzending van zaterdag 13 maart

Joost Eerdmans richting Den Haag met JA21

Joost Eerdmans doet met zijn nieuwe partij JA21 mee aan de verkiezingen. Eerdmans is zelf echter alles behalve een nieuwkomer. Wat kreeg de Rotterdamse politicus tot nu toe voor elkaar? Is hij echt strenger dan de VVD? En hoe gaat hij om met andere meningen binnen de partij? Hij schuift aan in Nieuwsuur.