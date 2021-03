Defensie gaat grotere rol spelen bij vaccinaties

De GGD denkt dat 1,5 miljoen prikken per week haalbaar is. Huisartsen zouden de rest moeten prikken.

Om dat doel te bereiken zullen spoedig zo'n 2,5 miljoen mensen per week een prik moeten krijgen. De GGD zal daarom de capaciteit uitbreiden van 60 priklocaties naar 140 in de maand mei.

Minister Hugo de Jonge en Jaap van Delden, programmadirecteur covid-19-vaccinaties bij het RIVM, lieten vorige week weten dat het haalbaar is om begin juli 8 miljoen Nederlanders volledig, en 4 miljoen mensen gedeeltelijk te hebben gevaccineerd.

Om het grootste deel van de volwassen bevolking in juli te hebben gevaccineerd, zal defensie een grotere rol gaan spelen bij de vaccinatiecampagne. Dat bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan Nieuwsuur.

Ook het ministerie van Defensie bevestigt dat er gesprekken zijn met het ministerie van Volksgezondheid over uitbreiding van de ondersteuning door defensie-medewerkers bij het vaccineren. Nu levert defensie op kleine schaal personeel bij de beveiliging en het transport van vaccins.

Als in juli het grootste deel van de mensen in Nederland gevaccineerd zal zijn, zoals de minister en het RIVM willen, moeten er nog ruim 10 miljoen prikken worden gezet. Defensie heeft al zo'n duizend mensen standby staan om de GGD's te ondersteunen.

Volledig gevaccineerd

Het is ook mogelijk dat defensie administratieve ondersteuning gaat leveren. Hoeveel mensen defensie precies gaat leveren is nog niet bekend. De GGD wil verder het personeel uitbreiden door gebruik te maken van uitzendbureaus.

Minister De Jonge bevestigt vandaag in zijn Kamerbrief dat het doel is op 4 juli 18 miljoen prikken te hebben gezet. Daar zitten 8 miljoen mensen bij die volledig zijn gevaccineerd. Ook schrijft De Jonge over de rol van de huisartsen.

De grootste onzekerheid blijfven de leveringen van de vaccins. Alleen bij Pfizer is de levering stabiel en wordt die ook uitgebreid. De nieuwkomer, het vaccin van Johnson & Johnson dat vanaf eind deze week op de markt zal komen, zal pas in april zijn geleverd.

Bij AstraZeneca moeten de verwachte leveringen steeds naar beneden worden bijgesteld. Toch zijn de leveringen, volgens de minister, steeds stabieler en rekent het kabinet in het tweede kwartaal op grote aantallen.