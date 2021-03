De uitzending van 7 maart

Hoe ziet een veilig test- en toegangsbeleid eruit?

André Hazes mag vanmiddag de Ziggo Dome op zijn kop zetten. Na een jaar zonder concerten zijn er 1300 fans aanwezig in de concertzaal - onder strenge voorwaarden. Het evenement is onderdeel van Fieldlab: een initiatief van de evenementenbranche in samenwerking met de overheid om te onderzoeken hoe grote evenementen coronaproof kunnen worden gehouden. We gaan langs en onderzoeken hoe een grootschalig test- en toegangsbeleid eruit zou kunnen gaan zien.