In deze klas hebben kinderen óf een 3 óf een 10 voor begrijpend lezen

"Er zitten acht mensen in de bus. Nu stappen er drie mensen uit. Hoeveel mensen zitten er nog in de bus?" Vijf, meester, roepen de leerlingen in koor naar meester Adriaan. "Heel goed!" En dan komt de volgende som alweer. De leerkracht van groep 3 van basisschool de Schakel in Utrecht Overvecht is vooral stof aan het herhalen, om te kijken wat de kinderen hebben opgepikt tijdens de online lessen. Het beeld is wisselend.

Na de eerste schoolsluiting zag de school dat het automatiseren en memoriseren van rekensommen niet goed ging. Dit probleem speelt in de hele school. Van het coronageld dat het ministerie vorig jaar beschikbaar stelde, is een nieuwe methode aangeschaft. Leerkracht Marion Vos: "Met deze methode is bewezen dat je in zes weken de leerlingen een enorme boost kan geven. We gaan dit implementeren in de rekenmethode. Zo profiteren alle kinderen op de school ervan."

Aan de andere kant van het land in het Brabantse Heeswijk-Dinther oefent groep 8b ook met rekensommen. Juf Marion geeft de kinderen een som en gooit dan direct een bal naar één van de kinderen. "Hoeveel is 4 erbij 8?" Sander krijgt de bal en rekent meteen uit: "4 erbij 6 is 10. Dan hou je 2 over. 10 + 2 = 12."

Op beiden scholen erkennen ze dat er kinderen zijn die extra achterstanden hebben opgelopen door het thuisonderwijs. In Utrecht Overvecht zijn de zorgen het grootst. "Als je in een wijk als Overvecht werkt, is het je dagelijkse kost om te strijden voor kansengelijkheid. Er zijn altijd achterstanden, kinderen hebben met name taalachterstand", zegt directeur Jeanet Klein.

"Door corona zijn de achterstanden verergerd. Met name in de groepen 5, 6 en 7 hebben ze zo'n drie maanden achterstand erbij gekregen." De extra achterstanden zijn tijdens de tweede schoolsluiting beperkt gebleven. Het online onderwijs was nu veel sneller op de rit dan in maart vorig jaar. Klein: "We hebben laptops gekregen. Alle kinderen konden dus direct online meedoen. Daardoor is de situatie niet dramatisch erger geworden."

Ook in Heeswijk-Dinther hebben ze geleerd van de eerste schoolsluiting. Geen filmpjes of map met opdrachten meer. De leerkrachten hebben elke dag de basisvakken online gegeven. Directeur Sarah Bergsen: "We willen het leren zo min mogelijk afhankelijk maken van de thuissituatie. Daarom hebben we besloten gewoon les te geven, met heel veel interactie. En continue controleren: hebben ze het begrepen?"

De eerste indruk is dat dit geholpen heeft, beamen ook de kinderen van beide scholen: