De uitzending van 28 februari

De worsteling met leerachterstanden

Morgen gaan ook in het midden en het noorden van het land de basisscholen weer open. De scholen krijgen 180.000 euro van het kabinet, om de kinderen te helpen bij het inlopen van hun achterstand, na al die maanden thuisonderwijs. Nieuwsuur kijkt op twee zeer verschillende scholen hoe de leerlingen er voor staan.

Trump nog steeds de 'onbetwiste leider'

Trump 2024-petjes, America First-mondkapjes en zelfs een gouden standbeeld van Donald Trump. Het is allemaal te zien bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC) - het jaarlijkse feestje voor conservatief Amerika. Het evenement in Florida ademt (de ideeën van) voormalig president Donald Trump. We zijn aanwezig en spreken met enkele prominente Trump-aanhangers.