De uitzending van 25 februari

In gesprek met Kees van der Staaij

Er is niet één partij zo stabiel als de SGP. Al sinds de oorlog haalde de partij soms twee, meestal drie zetels, maar ook nooit meer. Er is wel een belangrijk verschil: door de versnippering van het politieke landschap wegen die zetels de laatste jaren veel zwaarder dan vroeger.

In onze reeks verdiepende gesprekken met lijsttrekkers van de dertien grootste partijen, vanavond SGP-leider Kees van der Staaij. We ontleden het verkiezingsprogramma, kijken wat de partij wil en hoe er in het verleden is gestemd. En verder: de verwachtingen, ambities en kritiek van de achterban.