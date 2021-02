Deze Zwolse ondernemers snakken ernaar om open te gaan

"We weten niet waar we aan toe zijn. En dan wordt bij zo'n interview met de minister eruit gefloept dat de horeca echt nog wel tot en met maart dicht is: moedeloos, respectloos."

"Het lijkt wel alsof wij als branche zijn opgegeven", zegt Pieter Blaauwhof. Hij runt wijnbar Oak in Zwolle. Zijn zaak heeft het steeds moeilijker en hij kampt met mentale klachten. Onlangs klopte hij aan bij een psycholoog. "Het elastiek is opgerekt. Ik hoop dat het nog terug in vorm komt. Maar ik heb veel financiële zorgen en zit er mentaal doorheen."

Blaauwhof is lang niet de enige ondernemer met wie het slecht gaat: volgens branchevereniging INretail zijn er momenteel 56.000 winkels dicht. Dat kost bij elkaar 700 miljoen euro omzet per week. Als dit de hele maand maart niet verandert, staan er tussen de 50.000 en de 60.000 banen op de tocht. Van de ondernemers is 72 procent bezorgd over het voortbestaan van de zaak. In januari was dat nog 63 procent.

Blaauwhof werkt met man en macht aan het levend houden van zijn wijnbar. "We hebben een wijnwinkel ingericht, mensen kunnen online bestellen, we hebben kerstpakketten verkocht, enzovoort. Maar veel levert het niet op. Het gaat om flinterdunne marges. We werken voor tien, maar draaien maar 10 procent omzet. Waar doen we het voor, vraag ik me weleens af."

Hij ergert zich eraan dat kappers wel open mogen en hij niet. "Alle respect voor kappers, maar die zitten heel dicht op de klanten. Van de zomer hadden we alles heel goed begrepen. Er waren toen bewezen heel weinig besmettingen."

Kapper Bas van Bremen was eigenlijk best wel blij met de lockdown. Hij denkt straks coronaproof te kunnen knippen en scheren. De directeur van museum de Fundatie is ervan overtuigd dat ook hij weer veilig bezoekers kan toelaten: