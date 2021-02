De uitzending van 22 februari

Onbegrip bij winkelbranche over uitgelekte maatregelen

De avondklok wordt voor 3 weken verlengd en daardoor is het mogelijk om op andere gebieden versoepelingen toe te staan. Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het Catshuisberaad gisteren. Volgens Haagse bronnen mogen middelbare scholen en mbo's volgende week weer gedeeltelijk open en ook kappers mogen weer aan de slag.

Winkels zouden wellicht op afspraak open mogen. Daar is de winkelbrancheorganisatie INretail niet over te spreken. Volgens de directeur kunnen de winkels prima open op 3 maart. We spreken vanavond met ondernemers in de binnenstad van Zwolle over de aangekondigde maatregelen.