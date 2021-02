De uitzending van 21 februari

Catshuisoverleg: versoepelen of niet?

Ministers en adviseurs van het kabinet komen vandaag bijeen voor een Catshuisoverleg. Op de agenda staan onder meer de avondklok en heropening van het voortgezet onderwijs. Demissionair premier Mark Rutte gaf eerder deze week aan dat hij weinig ruimte voor versoepelingen ziet. Maar ondertussen speelden allerlei partijen in op de groeiende roep om versoepelingen. Actiegroep Viruswaarheid bracht deze week in de rechtszaal de avondklok aan het wankelen.

We schakelen met politiek duider Arjan Noorlander: kunnen we versoepelingen verwachten, of juist niet?

Gevaccineerde Israëliërs krijgen vrijheden terug

Vanaf vandaag is er meer mogelijk voor Israëliërs die volledig gevaccineerd zijn. Zij kunnen op vertoon van hun zogenoemde groene pas, onder meer naar culturele voorstellingen, sportwedstrijden, zwembaden, gebedshuizen, sportscholen en hotels. Volgens de minister van Volksgezondheid gaat het in totaal om 3,2 miljoen Israëliërs.

Is er weerstand tegen het vaccinatiebewijs? En kunnen we iets leren van Israël? Correspondent Ties Brock praat ons bij.

Hoe optimistisch is Mojo?

Pinkpop, North Sea Jazz en Lowlands: het zijn slechts drie van de vele evenementen die festivalorganisator Mojo vorig jaar moest afblazen. En ook dit jaar is het nog zeer onzeker of ze wél door kunnen gaan. Ondertussen vinden er wel experimenten plaats om evenementen veilig door te laten gaan.

Ruben Brouwer, CEO van Mojo, is te gast. Hoe optimistisch is hij over de toekomst?

Nieuwkomers in de Kamer?

Maar liefst 37 partijen doen in maart mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Op de ongekend lange lijst staan de nieuwkomers VOLT, BIJ1 en Code Oranje. Wat kunnen deze drie partijen nog toevoegen? En kunnen ze er überhaupt wel tussenkomen?