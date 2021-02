De uitzending van 20 februari

Is toegangstesten de uitkomst?

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge presenteerde gisteren zijn nieuwe teststrategie in de ministerraad. Met een negatieve testuitslag zouden mensen naar evenementen of sportwedstrijden kunnen. Hij denkt dat het vanaf april mogelijk is om toegangstesten in te voeren voor evenementen. Is dat reëel of kan er meer?

We zijn in het Beatrixtheater in Utrecht, waar een 'proefvoorstelling' van Guido Weijers plaatsvindt. In de studio praten we met gezondheidseconoom Jochen Mierau over de nieuwe teststrategie: wanneer gaat testen écht leiden tot meer vrijheid?

Navalny definitief naar strafkamp: wat doet de EU?

Een rechtbank in Moskou heeft vandaag het hoger beroep van oppositieleider Aleksej Navalny afgewezen. Dat betekent dat Navalny ruim 2,5 jaar krijgt. Navalny wordt over een week naar een strafkolonie overgebracht. Het betekent ook dat hij niet in hoger beroep kan in de zaak die ook vandaag aan de orde komt, over belediging van een oorlogsveteraan.

Welke sancties kunnen we vanuit de EU verwachten? We bespreken het met EU-correspondent Thomas Spekschoor en de Russische politicoloog Anton Orlov. Laatstgenoemde voorspelt dat de sancties 'minimaal' zullen zijn.

Black Lives Matter: een keerpunt of een hype?

Tijdens de Black Lives Matter-protesten werd vorig jaar massaal gedemonstreerd tegen racisme. Premier Rutte sprak zich voor het eerst tegen 'systemisch racisme' uit. Maar wat betekenen deze woorden in de praktijk? In de verkiezingsserie Buiten het Binnenhof spreekt verslaggever Jan Eikelboom vandaag met zwarte jongeren, die hopen dat er nu écht wat verandert.