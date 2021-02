De uitzending van 19 februari

Verdwenen zorgbanen nu hard nodig

De coronacrisis heeft een vergrootglas gelegd op hét structurele probleem van de zorgsector: het personeelstekort. Door bezuinigingen zijn tienduizenden zorgbanen verdwenen die nu hard nodig zijn, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. In de serie Buiten het Binnenhof kijken we hoe de politieke keuzes uitpakken in de praktijk. Vandaag is verslaggever Jan Eikelboom in Lelystad. Ook daar moesten in de eerste lockdown de verpleeghuizen dicht.