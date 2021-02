De uitzending van 18 februari

Kamer debatteert over de avondklok De Tweede Kamer debatteert vandaag over de recente rechterlijke uitspraak over de avondklok en over de spoedwet waarmee het kabinet de juridische basis onder de avondklok wil verstevigen. Het debat is online te volgen via deze livestream.

Middelbare scholen bereiden zich voor Aan de vooravond van het OMT-advies over het voortgezet onderwijs kijken we hoe middelbare scholen zich voorbereiden op het moment dat ze weer open mogen. Zoals door de lessen verplaatsen naar grote locaties of door de klas te splitsen en elke groep om de dag les te geven.