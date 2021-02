Is een zak met 8,5 miljard euro de oplossing voor alle onderwijsproblemen?

Bol doelt op het lerarentekort. Een probleem dat al speelde vóór de coronacrisis. "Er zijn bijlessen beloofd, maar wie gaan die geven? Wat we weten van al die inhaalprogramma's is dat die vallen of staan met goede docenten. En die zijn er niet."

"Het is goed nieuws dat er ongekend veel geld wordt vrijgemaakt", zegt socioloog Thijs Bol in Nieuwsuur. Maar hij plaatst ook kanttekeningen. "De coronacrisis is een soort storm dat het onderwijssysteem kapotgewaaid heeft. Nu staat het huis niet goed meer. Dat gaan we proberen te bouwen, maar de fundering is niet sterk."

Volgens socioloog Bol is de tweeënhalf jaar een te korte periode om goede leerkrachten vrij te maken. "Grote kans dus, dat scholen commerciële partijen inschakelen. Dat zou jammer zou zijn, want dit is dé kans om het onderwijs te verbeteren. Dit zou nu kunnen door meer docenten aan te trekken en docenten beter op te leiden. Op die manier hebben we er ook wat aan ná deze periode van twee jaar."

Stageplekken voor mbo'ers

Ook bij de studentenbonden voor het mbo en hoger onderwijs zijn ze blij met de steun. Toch vragen zij zich ook af, of een zak geld wel de oplossing voor alles is. "We zien de enorme steunpakketten richting instellingen en het bedrijfsleven gaan, om stagiaires tegemoet te komen", zegt voorzitter van de MBO jongerenorganisatie Noah Hajji. "Maar de vraag is: wat gaat de student daarvan merken?"

Dat is ook de vraag die Joany Krijt heeft, voorzitter van het MBO Utrecht. "We zijn er super blij mee, maar zeker in het mbo is belangrijk dat je praktijkervaring op kan doen. Veel studenten kunnen nu heel moeilijk een stage of leerwerkplek vinden: we hebben nu 20.000 stageplekken tekort."

Verkiezingsretoriek?

Bol heeft er een hard hoofd in dat hier op korte termijn met dit geld wat aan gedaan kan worden. "Er zijn na de lockdown nog meer mbo'ers die stageplekken nodig hebben omdat hun stages tijdens de crisis gestopt of uitgesteld zijn. De vraag is of we met het geld wel zomaar bedrijven en stageplekken kunnen creëren."

Is deze 8,5 miljard dan verkiezingsretoriek? "Ik geloof wel dat het hele goede intenties zijn van alle partijen", zegt de socioloog. "Maar als je dit wil aanpakken dan moet je het niet zien als iets wat is ontstaan door deze coronacrisis, maar als een structureel probleem."