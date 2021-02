Sterfte op de IC's gedaald van 30 naar 20 procent

Coronapatiënten die op de IC's liggen zijn iets zieker, maar liggen er korter: van 21 dagen in de eerste golf, naar 15 dagen in de tweede golf. Ook is de kans op overlijden afgenomen, van 30 naar 20 procent.

Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die alle cijfers bijhoudt en analyseert. Intensivist in het Amsterdam UMC en voorzitter van de stichting Dave Dongelmans wil wel een kanttekening plaatsen. Dat de patiënten korter liggen betekent dat we meer patiënten kunnen behandelen met hetzelfde aantal bedden. "En dat de kans op overlijden is afgenomen is geweldig, maar hoeveel coronapatiënten verlaten levend het ziekenhuis? Als je naar de ziekenhuissterfte van IC-patiënten kijkt, is deze nog niet gedaald."

Ruim 30 procent van de covidpatiënten op de IC's is jonger dan 60 jaar. "Het beeld is dat er vooral ouderen op de IC liggen, maar er liggen dus ook veel jongere patiënten", zegt Dongelmans. De grotere kans om te overleven komt volgens de IC-arts omdat er meer kennis is over de ziekte. "We hebben betere medicijnen en we weten beter hoe we de patiënten moeten behandelen."