De uitzending van 16 februari

Rechter zet streep door avondklok De avondklok moet per direct worden opgeheven, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De avondklok maakt een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer, en de Staat heeft niet voldaan aan de zeer zorgvuldige besluitvorming die nodig is voor de invoering van zo'n maatregel, oordeelt de rechter. Kan het kabinet nog iets doen om het opheffen van de avondklok tegen te houden? En wat betekent het einde van de avondklok voor de verspreiding van het virus? We bespreken het met hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten onze politiek duider Arjan Noorlander,

Hoe besmettelijk ben je nog na een vaccin? De kans dat je na een tweede dosis vaccin toch corona krijgt is klein, maar niet nul. Onduidelijk is nog of iemand die een vaccin heeft gehad, het virus nog kan verspreiden. In Israël, waar het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is, zijn de eerste signalen positief en lijken gevaccineerden niet of nauwelijks anderen te besmetten. We spreken met verschillende deskundigen over de vraag hoe besmettelijk je nog bent na een vaccin.

Is het groenste kabinet ooit groen genoeg? Ambitie te over, maar het kabinet voldoet nog lang niet aan de eisen van het Parijse klimaatakkoord: er moeten meer kolencentrales dicht, meer windmolens worden neergezet en meer zonneparken worden gebouwd. Maar is dat voldoende om de dreigende klimaatcrisis te keren? In de verkiezingsserie Buiten het Binnenhof is verslaggever Jan Eikelboom vandaag op bezoek bij een ecologische woongemeenschap in de buurt van Nijmegen. Daar is men sceptisch. Bekijk hieronder de eerdere afleveringen in de serie Buiten het Binnenhof: