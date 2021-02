De uitzending van 15 februari

Vaccinaties door huisartsen van start Vanaf vandaag starten huisartsen in Zeeland met het vaccineren van 63- en 64-jarigen, zwaarlijvigen en mensen met het syndroom van Down met het AstraZeneca-vaccin. Vanwege leveringsproblemen verloopt de inenting regio voor regio. Ondertussen werkt de GGD aan de inenting van de oudste groepen mobiele ouderen, van oud naar jong. Op dit moment zijn de 80-plussers aan de beurt. Zij krijgen het vaccin van Moderna of Pfizer/BioNtech. Hoe verloopt de vaccinatie? Vanavond het laatste nieuws.

Nieuw leven in de sociale werkplaats Mensen met een arbeidsbeperking moeten aan de slag kunnen in een beschermde werkomgeving. Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat in heel Nederland een netwerk komt van sociale ontwikkelingsbedrijven, een nieuwe vorm van wat ooit de sociale werkplaats was. Waarom werden de sociale werkplaatsen ooit afgeschaft? En hoe is het mensen vergaan die ooit in aanmerking kwamen voor de sociale werkplaats.

Bekijk ook Tweede Kamer wil sociale werkvoorziening nieuw leven inblazen

Waar is het blauw op straat? Meer blauw op straat. Politieke partijen beloven het bij iedere verkiezingen opnieuw. Maar in de praktijk komt er weinig van terecht. In de verkiezingsserie 'Buiten het Binnenhof' onderzoekt verslaggever Jan Eikelboom hoe het Haagse beleid uitpakt in de praktijk. Vandaag loopt hij mee met de wijkagenten in Capelle aan den IJssel. Bekijk hieronder de eerdere afleveringen: