De uitzending van 14 februari

Houdt het leger grip op de situatie? We spreken Minka Nijhuis , die als journalist Myanmar regelmatig bezoekt en drie boeken over het land schreef.

In onze verkiezingsserie Buiten het Binnenhof peilen we vandaag de stemming onder een groep boerinnen. Naar wie gaat hun stem nu ze het vertrouwen in de politiek grotendeels hebben verloren?

Als je nergens welkom bent

Er zijn zo'n 40.000 daklozen in Nederland. Een klein deel, veelal alcoholisten of drugsverslaafden, geeft overlast en vormt een hoofdpijndossier voor de overheid. Daarom zetten twintig gemeenten sinds 2005 minihuisjes neer buiten de stad, waar ze wonen zonder anderen tot last te zijn. Hoe gaat het eraan toe op zo'n plek? Levert het meer op dan 'opgeruimd staat netjes'? We volgden de afgelopen maanden de bewoners van Keerpunt-Zuid in Hilversum.