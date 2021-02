De uitzending van 13 februari

Amsterdamse beurs verhandelt meer aandelen dan Londen

Wie aan beurshandel denkt, denkt al snel aan de Londense City. Maar na een spectaculaire inhaalslag, is Amsterdam de Britse hoofdstad voorbijgestreefd: sinds begin dit jaar wordt er in Nederland meer op de effectenbeurzen verhandeld dan in het Verenigd Koninkrijk. En daarmee is Amsterdam de vroege winnaar van de brexit, zo concludeert de Financial Times. Hoe groot is deze overwinning en zijn er ook gevaren aan de uitholling van de positie van Londen? We spreken Philip Stafford van de Financial Times en te gast is econoom Mathijs Bouman.