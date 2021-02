De uitzending van 10 februari

Europees Parlement debatteert over vaccinfouten

Na verwijten richting richting de Europese Commissie over de achterblijvende levering van vaccins door AstraZeneca, debatteert het Europees Parlement vandaag over het Europese vaccinbeleid. Vanochtend maakte commissievoorzitter Ursula von der Leyen al excuses. "We hebben onderschat wat er allemaal komt kijken bij de massale productie van vaccins."

In de uitzending blikken we terug op het debat en kijken we naar Hongarije, dat zich niets aantrekt van de Europese koers en op eigen houtje is begonnen met het toedienen van het Russische Spoetnik-vaccin.