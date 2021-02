De uitzending van 9 februari

Ook Israël vaccineert de bevolking in een razend tempo: in iets meer dan een maand tijd werden er ruim vier miljoen inentingen gezet. Bekijk hier hoe:

Nederland in 2050

Deze week besteden we aandacht aan het Nederland van 2050. Alle politieke partijen vroegen (eind 2018) om een grootscheeps onderzoek hoe de bevolkingssamenstelling eruitziet over dertig jaar. En hoe houden we voldoende arbeidskrachten in een land dat te maken heeft met vergrijzing? Vanavond: de typische Nederlandse deeltijdcultuur, vooral onder vrouwen. Willen we het deeltijdwerken opgeven?