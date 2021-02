'Crime passionnel? Dat slaat nergens op, Wilma is vermoord'

Het aantal moorden in Nederland daalt al jaren, maar niet onder vrouwen. Bijna 60 procent van de vrouwen die door geweld om het leven komt, wordt vermoord door een ex of de partner. Dit beeld ziet er bij mannen heel anders uit: daar gaat het om 'slechts' 4 procent.

Elke vrouw kan dit meemaken, zeggen deskundigen. Partnergeweld treft namelijk vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden.

Kort voor haar dood, verbrak Wilma de relatie met de dader Ron K. Volgens emeritus bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld Renée Römkens zijn vrouwen het meest kwetsbaar in de periode van een relatiebreuk. "Een verbroken relatie is het ultieme verlies voor de man. Controle en dwingend gedrag van de (ex-)partner is daarbij een cruciaal kenmerk."

Volgens deskundigen moeten alle alarmbellen afgaan als mannen blijven aandringen na een scheiding. Ook zeggen zij dat er binnen het Nederlandse rechtssysteem anders over partnergeweld moet worden gesproken.

Verstoppen in kast

Termen als 'huiselijk geweld' of 'crime passionnel' benoemen niet het werkelijke probleem, zegt Adriana van Dooijeweert van het College voor de Rechten van de Mens. "Crime passionnel is wat mij betreft geen term. We hebben het hier over een misdaad. Als iemand dat doet vanuit een psychisch ziektebeeld heeft dat gevolgen voor de straf, maar het blijft moord of doodslag."

Daar sluiten de kinderen en zus van Wilma zich bij aan. "De term crime passionnel slaat nergens op, het is gewoon moord", vertellen ze in bovenstaande video. Naast verdriet ervaart de familie twee jaar na de de dood van Wilma ook wantrouwen en angst. Julia verstopt zich het liefst in de kast als de deurbel gaat. "Ik wil 's avonds gewoon de hond uit kunnen laten, maar dat lukt mij nog niet." Voor Jasper is het moeilijk om nieuwe mensen toe te laten in zijn leven. "Maar het lukt me uiteindelijk wel. Ik ben sterk genoeg."