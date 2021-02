De uitzending van 5 februari: Niet-thuiswerkers zijn bang voor besmetting

Niet-thuiswerkers zijn bang voor besmetting

Ongeveer de helft van alle werkenden, pakweg 4,5 miljoen mensen, kan niet thuiswerken. Zij móeten op de werkvloer zijn omdat ze anders hun werk, in bijvoorbeeld het OV, een fabriek, transportsector of in de zorg, niet kunnen doen. Van die mensen heeft 60 procent stress door het ontbreken van voldoende coronamaatregelen, 65 procent is bang op het werk besmet te raken. Dat blijkt uit een grote enquête van vakbond FNV onder ruim tienduizend werkenden, waarvan verreweg de meesten niet thuis kunnen werken.