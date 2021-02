De uitzending van 3 februari

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het datalek bij de GGD. Minister Hugo de Jonge zal moeten uitleggen wat hij doet tegen datafraude in het bron- en contactonderzoek. RTL Nieuws onthulde vorige week dat duizenden GGD-medewerkers toegang hebben tot privacy-gevoelige informatie en dat persoonsgegevens werden verkocht.

Perspectief voor de middelbare scholen?

De basisscholen mogen vanaf 8 februari weer open. Maar voor middelbare scholieren is er nog geen perspectief. Voor die groep is nog onduidelijk wanneer zij weer fysiek in de klas kunnen zitten. Op een school in Amsterdam hebben ze met veel moeite een manier hebben gevonden om onderwijs te geven. En op een school Apeldoorn doen ze een proef met sneltesten. Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning begeleidt die proef en is vanavond te gast.