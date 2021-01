De uitzending van 31 januari

Kabinet overlegt over OMT-advies

Het advies van het Outbreak Management Team aan het demissionaire kabinet om de basisscholen weer te openen, creëert onrust onder een deel van de leraren. Morgen is er overleg met het ministerie van Onderwijs, vandaag overlegt het kabinet in het Catshuis over de coronamaatregelen, waaronder de avondklok. Arjan Noorlander heeft vanavond het laatste nieuws. En we spreken met een schooldirecteur van een basisschool in Rotterdam.