De uitzending van 24 oktober

Onrust in Nederland, politie grijpt hard in

Hoewel het in het grootste deel van Nederland rustig is - hoogstens druk met mensen die de zondagmiddagwandeling lopen - is het op een aantal plekken flink onrustig. In Eindhoven en Amsterdam zijn illegale demonstraties beëindigd door de politie. In beide steden is de ME ingezet en worden waterkanonnen en traangas gebruikt om demonstranten te verdrijven.

En dan is er ook nog Urk. Daar was het gisterenavond, vlak na de invoering van de avondklok, erg onrustig. Een teststraat van de GGD werd in brand gestoken en tientallen jongeren verzamelden zich bij de haven. Vandaag werd een cameraman van de NOS belaagd toen hij aan het werk was in het dorp.