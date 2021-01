De uitzending van 23 januari

Houden mensen zich aan de maatregel? En moet de politie vaak in actie komen? We spreken erover met verschillende gasten. Vanavond om 21.30 uur de laatste stand van zaken.

Rellen in Rusland

In Russische steden demonstreren tienduizenden mensen voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. De politie beschouwt het als illegale bijeenkomsten. Ruim 1600 deelnemers zijn gearresteerd volgens waarnemersorganisaties.

Navalny's vrouw, Joelia, zegt op Instagram dat ze ook is opgepakt. Ze was aanwezig bij de demonstratie in Moskou, waar de grootste demonstratie was. Naar schatting 40.000 actievoerders hadden zich op en rondom het plein verzameld, meldt persbureau Reuters. Het ministerie van Binnenlandse Zaken telde er niet meer dan 4000. Inmiddels zijn alle demonstranten verwijderd van het plein, melden lokale media.

Waren de protesten zo groot als de actievoerders zeggen? En wat zijn de gevolgen van deze protesten? Daarover hebben we het vanavond in de uitzending met onder meer correspondent David-Jan Godfroid.