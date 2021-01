De uitzending van 17 januari

Komt er een avondklok? Het demissionair kabinet is bijeen voor Catshuisoverleg. Er liggen in ieder geval drie onderwerpen op tafel. Het openen van basisscholen en de kinderopvang. Gisteren adviseerde het OMT al dat die langer dicht moeten blijven. Daarnaast ligt er een nieuw steunpakket voor ondernemers op tafel en buigt het kabinet zich over de avondklok. Die catshuisozou betekenen dat mensen van 20.00 tot 04.00 uur niet op straat mogen komen. Te gast is Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort.

VS zetten zich schrap voor gewapende mars Met nog drie dagen te gaan tot de inauguratie van Joe Biden is Washington D.C. in een vesting veranderd. Er heerst een grimmige sfeer in de stad. Op bijna elke hoek van de straat staan agenten en militairen. Het gebied rond het Witte Huis, het Capitool en de National Mall is afgesloten met hoge hekken, prikkeldraad en gepantserde voertuigen. Trump-fans hebben gewapende protestmarsen aangekondigd in de hoofdsteden van alle vijftig staten.

