Deskundigen pleiten voor onderzoek naar werking vaccin bij kinderen

Er moet onderzocht worden of ook kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Dat zeggen twee vooraanstaande deskundigen tegen Nieuwsuur. De oproep is extra urgent vanwege de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.

De virusvariant die als eerste in Engeland opdook, is een stuk besmettelijker dan het 'gewone' coronavirus. Er zijn aanwijzingen dat het ook onder kinderen sneller verspreidt. "We hadden tot nu het idee dat bij kinderen de verspreiding van corona gering is en dat kinderen er niet heel ziek van worden. Dat lijkt nu wat anders bij de Britse variant", zegt Maarten Postma, hoogleraar gezondheidseconomie.

Postma zit in de Britse gezondheidsraad, en ziet dat de ziekenhuizen daar uitpuilen door de snelle verspreiding van de Britse mutatie. In Londen geldt de noodtoestand.

Om zo'n situatie hier te voorkomen, moeten stappen genomen worden, zegt arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten. Hij maakt zich grote zorgen. "Er zal iets moeten gebeuren om sterker te zijn tegen dit virus. Het zou kunnen dat ook kinderen gevaccineerd moeten worden om dit virus voorgoed onder de knie te krijgen."

Niet meer onder controle?

Vandaag bleek dat bewoners van een woonzorgcentrum in Surhuisterveen besmet zijn met de Britse variant. "Dat is een omineus teken", zegt Bonten. "Het moet betekenen dat het virus op de een of andere manier Friesland is binnengekomen. Of dat er een verbinding is geweest met bijvoorbeeld Rotterdam, maar dan zullen daar heel veel personen tussen gezeten hebben die het ook allemaal hebben verspreid en die we niet meer in beeld hebben."

Hij vreest daarom dat de verspreiding van deze variant inmiddels te snel gaat om onder controle te houden. "We weten uit tests dat het virus nu nog minimaal voorkomt. Tussen de een en vijf procent van alle virussen die we vinden, lijkt deze variant te zijn. In Londen wordt nu 90 procent van de infecties door deze variant veroorzaakt. Het is zaak dat we daar in Nederland niet komen."

EMA ziet af van onderzoek bij kinderen

Het is daarom extra belangrijk om "elk vaccin dat het land binnenkomt" zo snel mogelijk toe te dienen, benadrukt Bonten. "Of ook kinderen een belangrijke rol spelen in de verspreiding en gevaccineerd moeten worden, kunnen we nu nog niet zeggen." Mede om meer over de rol van kinderen te weten te komen, worden alle 63.000 inwoners van de gemeente Lansingerland, waar een uitbraak van de Britse variant was, momenteel getest.

Daarnaast pleiten Bonten en Postma dus voor snel onderzoek naar de werking van coronavaccins bij kinderen. "Op een gegeven moment zullen vast kinderen in beeld komen om te vaccineren, en dan moet je dat goed onderzocht hebben", zegt Postma.

Bonten: "We moeten weten of het vaccin werkzaam en veilig is bij kinderen. Dat onderzoek moet nog gaan starten. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA ziet daar voorlopig vanaf, dus vaccinproducten moeten zich naar landen buiten Europa begeven."