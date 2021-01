De uitzending van 12 januari

Ook de invoering van een avondklok is door het kabinet besproken, maar deze maatregel wordt volgens Haagse ingewijden vanavond niet aangekondigd. Onder anderen de burgemeesters en de politie willen er niet aan.

Om 19.00 uur is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid over de coronasituatie. De huidige lockdown wordt sowieso met drie weken verlengd vanwege de nog te hoge besmettingscijfers.

Weinig faillissementen, toch veel bedrijven op omvallen

Nog nooit gingen er deze eeuw zo weinig bedrijven failliet als in 2020, ook al kreeg de economie in het afgelopen jaar de hardste klappen sinds de Tweede Wereldoorlog. Ondertussen staan wel veel bedrijven op de rand van de afgrond, ziet ABN-AMRO. Welke bedrijven zou de overheid moeten redden en welke juist niet? Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij de ABN, is bij ons te gast.