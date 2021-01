De uitzending van 10 januari

Catshuisberaad: verlenging of zelfs aanscherping lockdown?

Ministers en deskundigen overleggen vandaag in het Catshuis over de lockdown. Dinsdag is er weer een persconferentie. De besmettingscijfers zijn nog steeds hoog en verschillende experts hebben daarom gepleit voor verlenging of zelfs aanscherping van de maatregelen. Ingewijden in Den Haag houden rekening met een verlenging van zeker twee weken.