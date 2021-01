De uitzending van 6 januari

Nek-aan-nekrace in Georgia, grote pro-Trumpdemonstratie verwacht

In de Amerikaanse staat Georgia zijn de stembureaus voor de Senaatsverkiezingen gesloten. Volgens Amerikaanse media heeft de Democraat Raphael Warnock zijn Republikeinse tegenstander Kelly Loeffler verslagen. In de staat worden de laatste twee Senaatszetels verdeeld en voor aankomend president Joe Biden is het cruciaal dat beide Democratische kandidaten winnen.

De strijd om de andere Senaatszetel is nog onbeslist. Rond 18.00 uur Nederlandse tijd zal er meer duidelijk zijn over de definitieve uitslag. Vandaag moet ook het Congres de verkiezingsuitslag goedkeuren. Naar verwachting zullen duizenden aanhangers van president Donald Trump in Washington D.C. demonstreren tegen vermeende verkiezingsfraude. Te gast vanavond is Amerikanist Koen Petersen.