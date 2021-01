De uitzending van 4 januari

Ondertussen vragen sommigen zich af waar de voorlichting vanuit de overheid blijft. Die kondigde half december een publiekscampagne aan met advertenties in kranten, radiospotjes en later ook spotjes op tv. Maar erg zichtbaar lijkt het nog niet. Ziekenhuizen nemen bijvoorbeeld nu zelf spotjes op voor hun personeel.

Vandaag zet minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer zijn vaccinatiestrategie voor de komende tijd uiteen. Duidelijk is dat verzorgend personeel in verpleeghuizen, ziekenhuispersoneel in de acute zorg en huisartsen met prioriteit een vaccinatie krijgen.

Trump drong aan op wijzigen uitslag Georgia

President Donald Trump heeft er zaterdag bij een hoge verkiezingsofficial in de staat Georgia op aangedrongen genoeg stemmen te 'vinden' om hem alsnog tot winnaar in de staat uit te roepen. The Washington Post heeft de hand weten te leggen op een audio-opname van het telefoongesprek en die in zijn geheel online gezet.

"Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen," zei Trump in het gesprek. Trump verloor de staat in november aan Biden met een verschil van 11.779 stemmen. Volgens experts begeeft de Amerikaanse president zich hiermee op strafbaar terrein.

Vanavond bespreken we met correspondent Lucas Waagmeester de laatste ontwikkelingen.