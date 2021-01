Eerste gentherapieën in Nederland mogelijk én vergoed

Tijdens de corona-nieuwsstorm van de afgelopen maanden is een belangrijke ontwikkeling in de medische wereld vrijwel onopgemerkt gebleven: na studies van meer dan twintig jaar zijn er in Nederland voor het eerst behandelingen die patiënten met zeer ernstige genetische ziekten kunnen helpen. Het gaat om therapieën die foute genen van mensen herstellen of vervangen door goede exemplaren.

Ingeborgh van den Born, van Het Oogziekenhuis Rotterdam, legt het uit: "Door het foute gen kan het netvlies niet goed functioneren. Nu is het mogelijk om een gezond gen onder het netvlies te brengen. Dat gezonde gen is in een laboratorium ontwikkeld. Maar er moet nog wel vitaal netvlies zijn. Anders is gentherapie geen oplossing."

De gentherapieën kosten tonnen per patiënt. Voor de oogafwijking is één behandeling voldoende, maar die heeft wel een prijskaartje van 400.000 euro. In mei werd de allereerste gentherapie in Nederland al goedgekeurd: een behandeling tegen lymfeklierkanker. Die behandeling kost 600.000 euro.

Henk Mondeel, teamleider bij Ambulance Oost, had lymfeklierkanker en was op een gegeven moment uitbehandeld. "Ik had alles al geregeld, ook mijn uitvaart. Tot ik mocht deelnemen aan een experimentele studie in Groningen."

Mondeel was er erg aan toe, zegt hematoloog Tom van Meerten van het UMC Groningen. Tot de therapie kwam. "Zijn afweercellen werden genetisch veranderd in een speciaal lab in de VS. Nadat hij de genetisch veranderde afweercellen toegediend had gekregen, is het weer goed gekomen met hem. Hij is nu al een jaar ziektevrij."

Een wonder

De behandeling van Mondeel bestaat uit een eenmalige toediening van de cellen, waarmee de helft van de behandelde mensen geneest. "De andere helft geneest niet, daar is de prognose heel somber voor, die overlijden", zegt Van Meerten.

Voor Mondeel is het alsof er een wonder is gebeurd. "Met die gedachte sta ik nog elke dag op. Een laatste redmiddel wat men heeft gevonden en wat ik heb gekregen. Daar ben ik elke dag dankbaar voor." Als de ziekte vijf jaar wegblijft, kan Mondeel volgens zijn arts officieel genezen worden verklaard.