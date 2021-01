De uitzending van 3 januari

Eerste gentherapieën in Nederland mogelijk én vergoed

Tijdens de corona-nieuwsstorm van de afgelopen tijd is een belangrijke medische ontwikkeling vrijwel onopgemerkt voorbij gegaan. Voor het eerst zijn in Nederland behandelingen mogelijk waardoor patiënten met ernstige erfelijke ziektes geholpen kunnen worden. Genen die de ziektes veroorzaken worden vervangen of veranderd.

Het gaat om extreem dure behandelingen. Toch zijn al twee van deze behandelingen in het basispakket geplaatst. Vanavond is Romke van der Veen te gast. Hij is voorzitter van adviescommissie van het Zorginstituut Nederland die er namens de overheid over waakt of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft.