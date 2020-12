De uitzending van 23 december

Veel Amerikanen aan de rand van de afgrond

Na acht maanden onderhandelen werden de Democraten en Republikeinen het maandag eens over een nieuw coronasteunpakket. Maar president Donald Trump weigert nu zijn handtekening eronder te zetten. Hij vindt onder meer dat Amerikanen veel meer geld moeten krijgen dan de afgesproken 600 dollar per persoon.

Veel Amerikanen kijken reikhalzend uit naar het geld. Als de steun uit het eerste pakket straks eindigt en er is geen nieuw akkoord, verliezen meer dan twaalf miljoen werklozen de dag na Kerst hun uitkering. Vanavond een gesprek met correspondent Marieke de Vries over de laatste ontwikkelingen in Washington D.C. en een reportage vanuit het noorden van Michigan, waar de rijen voor de voedselbank de laatste tijd al gestaag groeiden.