Constante confrontatie met de dood hakt erin bij personeel covid-afdeling

Voor zorgpersoneel is de coronacrisis als een marathon waarvan de eindstreep steeds verplaatst wordt. Veel mensen overlijden in ziekenhuizen aan het coronavirus. De constante confrontatie met de dood heeft een grote impact op het geestelijk welzijn van het personeel.

In het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis is Carlijn Donker fulltime bezig met de geestelijke gesteldheid van de medewerkers. Eerst was ze maatschappelijk werker voor patiënten van het ziekenhuis, maar in maart werd ze gevraagd om een opvangteam voor het personeel op te starten. De collega's werden als het ware haar patiënten. Een flinke omschakeling.

Niet zielig

"Ze zijn heel sterk, ze zijn taai", zegt Donker. "Ze willen vooral niet zielig gevonden worden. Maar soms is er iemand nodig die even op hen let, en voor hen zorgt."

Nieuwsuur bezoekt afdeling 12, een van de twee covid-afdelingen van het ziekenhuis. Op de afdeling overlijden nu vijf keer zoveel patiënten als voor corona. En dat hakt erin.