De uitzending van 20 december

Virusmutatie in VK

Steeds meer landen leggen het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk stil. Reden is een gemuteerde versie van Covid-19 die is opgedoken op het Britse eiland. Die mutatie zou nog besmettelijker zijn dan de variant die wel al kennen. Of we ons zorgen moeten maken bespreken we met viroloog Marion Koopmans.

We spreken ook met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij moet bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn. En we kijken hoe de Britten reageren op de verzwaarde maatregelen met onze man in het VK Tim de Wit.