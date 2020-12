De uitzending van 19 december

Handhavers worstelen met de coronaregels Alleen winkels die in hoofdzaak levensmiddelen, drogisterijartikelen en diervoeding verkopen mogen open zijn. Aan handhavers de taak om de winkelstraten te controleren. We lopen mee met drie Beverwijkse boa's, die zich door de lockdownregels worstelen. Te gast is Gerrit van de Kamp, voorzitter Politievakbond ACP, over de snel oplopende werkdruk op weg naar de jaarwisseling.

Voor altijd afscheid van de files? Ineens waren in maart de snelwegen stil. Het lijkt inmiddels eeuwen geleden dat we in de file stonden. Maar is dit een blijvende situatie of sluiten we na corona allemaal weer aan in de ochtendspits?