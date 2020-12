De uitzending van 18 december

Mensen die misschien wel meest uitkijken naar het vaccin zijn medewerkers en mensen in verpleeghuizen. Het aantal besmettingen stijgt er weer. En dan moeten alle Kerstbezoekjes en nieuwjaarswensen nog komen. In verpleeginstellingen in Beekbergen, Ugchelen en Apeldoorn proberen ze er voor de bewoners het beste van te maken.

Canarische Eilanden als springplank voor Europa

Jonge Marokkanen gebruiken de Canarische Eilanden als springplank om illegaal Europa in te reizen. Na een reis via de Westelijke Sahara naar Gran Canaria vertrekken ze met reguliere vliegtuigen naar het Spaanse vasteland. Politiecontroles zijn er niet, een Marokkaans paspoort is in de praktijk voldoende om Europa binnen te komen. We spreken met recent aangekomen Marokkaanse jongeren op Gran Canaria.